Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»

ВС Запад, особенно Британия и Польша, за свои слова о выборах в России ответят.

А Анатолий Я не фанат Путина. Во многом мне его политка не нравится. Но, посмотрев на кандидатов, свой выбор я остановил всё таки на Путине. Карт-бланш - это серьёзно. Только я уверен, что Путин им не воспользуется. Будет тихонько сидеть, терпя Набиуллину с Силуановым и прочими предателями.