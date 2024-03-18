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Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»

Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»

Президентские выборы-2024 обновили сразу несколько рекордов - по числу голосов в поддержку Владимира Путина, по отрыву лидера гонки от следующего кандидата, по явке избирателей.

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Комментарии
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ВС
Запад, особенно Британия и Польша, за свои слова о выборах в России ответят.
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21 час.
А
Анатолий
Я не фанат Путина. Во многом мне его политка не нравится. Но, посмотрев на кандидатов, свой выбор я остановил всё таки на Путине. Карт-бланш - это серьёзно. Только я уверен, что Путин им не воспользуется. Будет тихонько сидеть, терпя Набиуллину с Силуановым и прочими предателями.
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20 час.
Natalija Osminina
Не стыдно чушню писать? Вы что, слепые все, россияне? Война идет, Третья Мировая, по итогам которой мир с однополярного мира перейдет в многополярный. Будет зачищено ВСЁ и старая Финансовая система тоже.  ВСЁ ОБНУЛИТСЯ! Вы сейчас сослепу ноете, потом будете сокрушаться: &quot;Как же так??? А деньги где??&quot;)))
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16 час.

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