Президентские выборы-2024 обновили сразу несколько рекордов - по числу голосов в поддержку Владимира Путина, по отрыву лидера гонки от следующего кандидата, по явке избирателей.
Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Запад, особенно Британия и Польша, за свои слова о выборах в России ответят.
Ответить
21 час.
А
Анатолий
Я не фанат Путина. Во многом мне его политка не нравится. Но, посмотрев на кандидатов, свой выбор я остановил всё таки на Путине. Карт-бланш - это серьёзно. Только я уверен, что Путин им не воспользуется. Будет тихонько сидеть, терпя Набиуллину с Силуановым и прочими предателями.
Ответить
20 час.
Natalija Osminina
Не стыдно чушню писать? Вы что, слепые все, россияне? Война идет, Третья Мировая, по итогам которой мир с однополярного мира перейдет в многополярный. Будет зачищено ВСЁ и старая Финансовая система тоже. ВСЁ ОБНУЛИТСЯ! Вы сейчас сослепу ноете, потом будете сокрушаться: "Как же так??? А деньги где??")))
Ответить
16 час.
Свежие комментарии