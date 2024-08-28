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Алина Загитова рассказала о личной жизни

Алина Загитова рассказала о личной жизни

Алина Загитова заговорила о личном.  Знаменитая фигуристка Алина Загитова, которая завоевала сердца миллионов поклонников потрясающими выступлениями на ледовой арене, рассказала о своих взглядах на личную жизнь и семейные ценности.

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