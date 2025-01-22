Зеленский назвал количество миротворцев для безопасности Украины

Цифра немаленькая: такая же численность — это целая армия какой-нибудь европейской страны.Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны сотни тысяч европейских военных, чтобы обеспечить безопасность после завершения конфликта.
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