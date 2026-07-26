В США объяснили, что часть иранских ракет пропускали из-за экономии перехватчиков

Вооруженные силы США ограничили использование дефицитных ракет-перехватчиков, применяя их только против тех иранских ракет, которые представляют непосредственную угрозу американским военным или стратегически важным объектам.
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