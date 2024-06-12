В Ленинградском зоопарке львиной игрунке Зире исполнилось 7 лет

Ленинградский зоопарк отметил семилетие своей звезды, золотоголовой игруны Зире. Питомицу окружили вниманием и любовью, накрыв для нее обильный стол с ее любимыми лакомствами, включая насекомых, фрукты и цветы клевера.
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