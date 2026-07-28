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Собянин: 390 БПЛА летели в направлении Московского региона за ночь 28 июля

Собянин: 390 БПЛА летели в направлении Московского региона за ночь 28 июля

Как следует из сводки Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским морем.

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