Помощь не придёт: Пентагон анонсировал новое отступление ВСУ

Alex Nемо

Покажите видео как нацисты бегут из Киева и Одессы. Вот это будет интересно. Авдеевка не очень крупная деревенька на перекрестке трёх дорог хотя и имеет тактическое значение, но в стратегическом плане это просто безымянный хутор ...