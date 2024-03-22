Украинская армия вновь будет вынуждена отходить с позиций из-за пробуксовок в конгрессе нового запроса о помощи Киеву.
Помощь не придёт: Пентагон анонсировал новое отступление ВСУ
Комментарии
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Alex Nемо
Покажите видео как нацисты бегут из Киева и Одессы. Вот это будет интересно. Авдеевка не очень крупная деревенька на перекрестке трёх дорог хотя и имеет тактическое значение, но в стратегическом плане это просто безымянный хутор ...
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1 д.
ИП
Игорь Петров
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1 д.
Alex Nемо
ФАБ-1500? Картинка уж больно мелкая, не разглядишь...
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1 д.
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