Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны Кожевникова

Начальник управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрий Кожевников был заключен под стражу арест в ходе судебного процесса по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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