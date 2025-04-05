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Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны Кожевникова

Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны Кожевникова

Начальник управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрий Кожевников был заключен под стражу арест в ходе судебного процесса по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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