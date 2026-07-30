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«Болельщикам это неинтересно». Доменикали объяснил, почему Ф1 урезала графику трансляций

«Болельщикам это неинтересно». Доменикали объяснил, почему Ф1 урезала графику трансляцийGetty Images / Red Bull Content PoolДействительно ли болельщикам Формулы 1 важно знать, сколько энергии осталось в батарее во время борьбы пилотов колесо в колесо? По мнению президента и генерального директора Формулы 1 Стефано Доменикали — нет.

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