«Болельщикам это неинтересно». Доменикали объяснил, почему Ф1 урезала графику трансляций

«Болельщикам это неинтересно». Доменикали объяснил, почему Ф1 урезала графику трансляцийGetty Images / Red Bull Content PoolДействительно ли болельщикам Формулы 1 важно знать, сколько энергии осталось в батарее во время борьбы пилотов колесо в колесо? По мнению президента и генерального директора Формулы 1 Стефано Доменикали — нет.