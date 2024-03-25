Людей массово эвакуировали на пожаре в многоэтажке в Петрозаводске

Огонь вспыхнул в субботу в доме на бульваре Интернационалистов в карельской столице Субботним днем 23 марта в 12 часов 25 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на бульваре Интернационалистов.