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На уральских водоемах погибло уже 40 человек, в том числе 7 детей

На уральских водоемах погибло уже 40 человек, в том числе 7 детей

В Свердловской области наблюдается резкий рост чрезвычайных происшествий на воде. По состоянию на 13 июля погибло уже 40 человек, в том числе семеро детей.

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