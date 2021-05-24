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Верх цинизма: Косачев оценил угрозу Лондона в адрес "Северного потока — 2"

Верх цинизма: Косачев оценил угрозу Лондона в адрес "Северного потока — 2"

Вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев на своей странице в Фейсбук съязвил, комментируя идею властей Великобритании ввести санкции против российского газопровода "Северный поток 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии.

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