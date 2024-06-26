Медвежий угол
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Медвежий угол

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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СВЕРХДЕРЖАВОЙ, СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК СВЕРХДЕРЖАВА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СВЕРХДЕРЖАВОЙ, СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК СВЕРХДЕРЖАВА

В Телеграм идёт активное обсуждение того, какие же правки следует внести в российскую ядерную доктрину, чтобы она а) отвечала требованиям сегодняшнего дня с учётом очень сложно идущей СВО; б) стала действенным инструментом, позволяющим именно Москве регулировать уровень эскалации на Украине и вокруг.

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Комментарии
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Сергей К
Не преувеличивайте. На время территория безжизненная. Однако заражение  радиоактивное- спадает быстро, да и разносится по Земле... Да у нас и так уже очень многое испоганено. Во многих странах. Без радиоактивности... Скоро радиоактивность вообще не будет главным фактором и пугалом... Без него всякой гадости становится полно...
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12 час.
СК
Сергей К
Кстати, США может вполне устраивать ядерная войнушка на Европейском континете. Особенно между Россией и Украиной. Пройдет лет 20-30. Ну может 50. По историческим меркам это мелочь.  И все - огромная территория - и пригодная для жизни и освоения - их... Так что воевать надо бы не с Украиной. Прямо с США. Не тупить.
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11 час.
Nikolay Zakharov
Если уж не воевать в прямую с США,то доктрину по применению ЯО надо срочно менять,примерно в том ключе,что предлагает автор статьи,иначе нас не будет никого.
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5 час.

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