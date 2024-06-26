ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СВЕРХДЕРЖАВОЙ, СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК СВЕРХДЕРЖАВА

Сергей К Не преувеличивайте. На время территория безжизненная. Однако заражение радиоактивное- спадает быстро, да и разносится по Земле... Да у нас и так уже очень многое испоганено. Во многих странах. Без радиоактивности... Скоро радиоактивность вообще не будет главным фактором и пугалом... Без него всякой гадости становится полно...

СК Сергей К Кстати, США может вполне устраивать ядерная войнушка на Европейском континете. Особенно между Россией и Украиной. Пройдет лет 20-30. Ну может 50. По историческим меркам это мелочь. И все - огромная территория - и пригодная для жизни и освоения - их... Так что воевать надо бы не с Украиной. Прямо с США. Не тупить.