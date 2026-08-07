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Русская весна

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Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о ситуации на добропольском направлении

Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о ситуации на добропольском направлении

Владимир Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о ситуации на добропольском направлении. Президент России провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым.

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