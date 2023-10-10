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Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского

Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского

© CC0, Freepik Информация о готовящейся в Турции встрече по Украине появилась ещё 4 октября, но сейчас стало известно, когда именно она может пройти "Пока точности по дате нет, идёт согласование.

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Комментарии
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Лев Добрый
А для чего там присутствие России, если повестка уже известна!👀😱😜👈
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20 час.

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