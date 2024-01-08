Улицы Киева залило фекалиями (ВИДЕО)

Какая страна, такие и ароматы...Это Зеля наверняка от испуга выдал большое количество "продукта" через нижнее отверстие

лл

лина любимцева

А мер Куева Клячко заявил, что это НЕ канализацию прорвало, а водопровод... Так это что, куевлянам воду подают с фекалиями? Докатились, онако... Когда городом столько лет руководит человек с напрочь отшибленными мозгами,чего можно ждать?