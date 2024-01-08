Русская весна
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Русская весна

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Улицы Киева залило фекалиями (ВИДЕО)

Улицы Киева залило фекалиями (ВИДЕО)

В Киеве произошла крупная коммунальная авария, передают украинские СМИ: на Борщаговке прорвало канализацию.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Какая страна, такие и ароматы...Это Зеля наверняка от испуга выдал большое количество &quot;продукта&quot; через нижнее отверстие
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18 час.
лл
лина любимцева
А мер Куева Клячко заявил, что это НЕ канализацию прорвало, а водопровод... Так это что,  куевлянам воду подают с фекалиями? Докатились, онако... Когда городом столько лет руководит человек с напрочь отшибленными мозгами,чего можно ждать?
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17 час.

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