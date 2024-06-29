Что творилось за кулисами Черкизовского рынка?

самое главное все это знают полицаи и на самом верху

vagas Karlito

Любой рынок возьми там хозяева есть! Цены там держат бетонно! Где там рыночные отношения !?) Лучше товар выбросят чем будут продавать скидывая цены! будут стоять и ждать своего редкого покупателя! Удивительно просто! Новоявленная торговля!