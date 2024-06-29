Страна и люди
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Страна и люди

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Что творилось за кулисами Черкизовского рынка?

Что творилось за кулисами Черкизовского рынка?

15 лет назад власти Москвы закрыли Черкизовский рынокТорговля на Черкизовском вещевом рынке в МосквеИлья Питалев/РИА Новости Свои бордели, производственные цеха и охрана — Черкизовский рынок в Москве называли «городом в городе».

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Комментарии
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владимир лохов
самое главное все это знают полицаи и на самом верху
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17 час.
vagas Karlito
Любой рынок  возьми там хозяева есть! Цены там держат  бетонно! Где там  рыночные отношения !?) Лучше товар выбросят чем будут продавать скидывая цены! будут стоять и ждать своего редкого покупателя! Удивительно просто!  Новоявленная торговля!
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14 час.

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