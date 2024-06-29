15 лет назад власти Москвы закрыли Черкизовский рынокТорговля на Черкизовском вещевом рынке в МосквеИлья Питалев/РИА Новости Свои бордели, производственные цеха и охрана — Черкизовский рынок в Москве называли «городом в городе».
Что творилось за кулисами Черкизовского рынка?
Комментарии
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владимир лохов
самое главное все это знают полицаи и на самом верху
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17 час.
vagas Karlito
Любой рынок возьми там хозяева есть! Цены там держат бетонно! Где там рыночные отношения !?) Лучше товар выбросят чем будут продавать скидывая цены! будут стоять и ждать своего редкого покупателя! Удивительно просто! Новоявленная торговля!
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14 час.
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