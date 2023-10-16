Общественник написал заявление в полицию на главу региона

Общественник написал заявление в полицию на главу регионаОбщественник из Тюмени Юрий Рябцев подал заявление в полицию на губернатора Ханты -Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Наталью Комарову, в котором обвинил ее в дискредитации Вооруженных сил России.