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Общественник написал заявление в полицию на главу региона

Общественник написал заявление в полицию на главу региона

Общественник написал заявление в полицию на главу регионаОбщественник из Тюмени Юрий Рябцев подал заявление в полицию на губернатора Ханты -Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры  Наталью Комарову, в котором обвинил ее в дискредитации Вооруженных сил России.

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