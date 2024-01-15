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Турпоток за границу вырос на 40%

Турпоток за границу вырос на 40%

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, туристический поток за рубеж в новогодние праздники увеличился на 35-40%, а количество россиян, совершивших поездки, достигло около полумиллиона.

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