Турпоток за границу вырос на 40%

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, туристический поток за рубеж в новогодние праздники увеличился на 35-40%, а количество россиян, совершивших поездки, достигло около полумиллиона.