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Затмевает другие вспышки: В 2023 году от лихорадки денге в Буркина-Фасо умерли сотни людей

Затмевает другие вспышки: В 2023 году от лихорадки денге в Буркина-Фасо умерли сотни людей

Министерство здравоохранения Буркина-Фасо объявило об эпидемии лихорадки денге на фоне самой смертоносной вспышки за последние годы, в которой погибло более 200 человек, а количество новых случаев резко возросло.

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