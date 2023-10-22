RS: ракеты ATACMS оказались крайне опасны для мирного населения

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпас Титус Пичи назвал безответственным решение Соединённых Штатов Америки передать Украине тактические ракеты дальнего действия ATACMS.
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