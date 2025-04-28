Постпред КНР в ООН Сюй: легитимные интересы безопасности России игнорируются

Украинского конфликта можно было бы избежать Легитимные интересы безопасности России игнорируются, конфликта на Украине можно было избежать, если бы не поднимался вопрос членства этой страны в НАТО, сообщил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.
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