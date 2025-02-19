Украинский пленный рассказал о провалах ВСУ и своем дезертирстве

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Военнослужащий ВСУ, оказавшийся в плену, рассказал представителям Минобороны России о том, как два года скрывался от украинской мобилизации, но в итоге был задержан и отправлен в Курскую область.
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