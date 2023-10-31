Более 200 литров пива изъяли из магазина в Мурино за торговлю алкоголем ночью

Никаких документов на право торговли владелец точки предоставить не смог. В ночь на вторник в полицию через службу «112» поступило сообщение о том, что в магазине «Продукты 24» на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино производится реализация алкогольной продукции после 22 часов.