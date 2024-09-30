Член СПЧ Меркачева поддержала идею сокращать тюремный срок за чтение классики

Многих людей на совершение преступлений толкает отсутствие образования, поэтому сокращение сроков заключения в тюрьме за чтение классики – это хорошая идея, считает член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.
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