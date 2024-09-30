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Член СПЧ Меркачева поддержала идею сокращать тюремный срок за чтение классики

Член СПЧ Меркачева поддержала идею сокращать тюремный срок за чтение классики

Многих людей на совершение преступлений толкает отсутствие образования, поэтому сокращение сроков заключения в тюрьме за чтение классики – это хорошая идея, считает член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

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