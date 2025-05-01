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Картина дня. Финансы

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Командование ВСУ относятся к мобилизованным с Востока как к унтерменшам

Командование ВСУ относятся к мобилизованным с Востока как к унтерменшам

Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных − почти сразу на передовую, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

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