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Товарищеские матчи. «Бешикташ» встретится с «Тофашем», «Альба» сыграет с «Гамбургом»

Вернувшийся в Евролигу «Бешикташ» встретится с « Тофашем ». «Альба» сыграет с « Гамбургом ». Товарищеские матчи Бешикташ – Тофаш 29 августа.

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