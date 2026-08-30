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MeMo-Logic

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Сможете отличить текст человека от ChatGPT? Проверим на шести примерах

Друзья, привет!По горячим следам нашей дискуссии предлагаю провести простой эксперимент. Ниже размещены шесть текстов: часть написана юристами, часть я подготовил с помощью ChatGPT, попробовав повторить движение мысли и самобытный стиль каждого автора.

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