⚪️ Молодёжный центр «Точка опоры» открыли в Новом Херсонесе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона На мероприятии также присутствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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⚪️ Молодёжный центр «Точка опоры» открыли в Новом Херсонесе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона На мероприятии также присутствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.