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Соцфонд предложил назначать пенсии по старости без заявлений

Соцфонд предложил назначать пенсии по старости без заявлений

Россиянам больше не придётся подавать заявление для выхода на пенсию по старости — Социальный фонд планирует перевести этот процесс в проактивный режим .

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