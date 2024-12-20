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Парламентская газета

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Правила пребывания иностранцев в России уточнят

Правила пребывания иностранцев в России уточнят

Совет Федерации 20 декабря одобрил изменения в законодательство РФ, которые приводят в соответствие нормы законов о порядке выезда из России и въезда в нее и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в соответствие с нормами закона «О гражданстве РФ».

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