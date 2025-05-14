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День князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отмечают православные 15 мая

День князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отмечают православные 15 мая

Православные 15 мая вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых канонизированных святых Руси, чья кроткая жертва остановила братоубийственную войну и сделала их вечными хранителями земли русской.

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