День князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отмечают православные 15 мая

Православные 15 мая вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых канонизированных святых Руси, чья кроткая жертва остановила братоубийственную войну и сделала их вечными хранителями земли русской.
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