Учёный Эйсмонт предупредил о «заметно продолжительной» магнитной буре на Земле

Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о магнитной буре на Земле.
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