Водолазы до сих пор не могут обследовать дно Иртыша в районе омских пляжей - они ждут, когда опустится уровень воды.
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Водолазы до сих пор не могут обследовать дно Иртыша в районе омских пляжей - они ждут, когда опустится уровень воды.