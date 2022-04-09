«Принял ваши пожелания на заметку». Федоров – журналисту на предложение поменять Григоренко с Абрамовым и вернуть Андронова

Сергей Федоров ответил журналисту, предложившему свои идеи по составу ЦСКА. Главный тренер армейцев ответил на вопросы после матча плей-офф КХЛ со СКА (2:3, 2-2).

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