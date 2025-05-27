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Starship потребуется тепловой экран, который выдержит посадку на Марс с большой полезной нагрузкой

Starship потребуется тепловой экран, который выдержит посадку на Марс с большой полезной нагрузкой

Илон Маск заявил, что космическому кораблю Starship потребуется тепловой экран, который выдержит сложные условия при посадке на Марс с большой полезной нагрузкой, поэтому высокий баллистический коэффициент неизбежен.

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