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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Почему картошка долго не хранится: 3 причины от агрономов, о которых не думают садоводы. Что мы сделали не так летом

…а снижается лежкость уже во время выращивания. Да, лежкость зависит от сорта — но есть еще много факторов, от которых зависит, пролежит ли наш картофель до нового урожая почти без изменений, или уже в феврале нам придется идти за «магазинной» картошкой.

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