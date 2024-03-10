В России увеличился спрос на коммуникабельных и многозадачных сотрудников в логистике

По итогам 2023 года спрос на коммуникабельных сотрудников в логистике вырос более чем в 1,7 раза — работодатели указывали это требование в вакансиях на 74% чаще, чем в 2022-ом, рассказывает руководитель направления «Навыки и Карьера» hh.