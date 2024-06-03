Онкомаммолог Петровский: Роды снижают риск развития рака молочной железы

Руководитель отдела онкомаммологии НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Петровский сообщил, что рожавшие и кормившие детей грудью женщины менее подвержены развитию рака молочных желез.
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