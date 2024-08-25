В Сочи открыли некоторые пляжи после шторма

В Сочи открыли пляжи для купания после непогоды, которая накрыла побережье накануне. Несколько береговых зон на Приморской набережной уже запущены в работу, пишут РИА Новости со ссылкой на арендаторов пляжей.
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