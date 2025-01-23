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Военное обозрение

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Барражирующий боеприпас «Куб-2-Э»

Барражирующий боеприпас «Куб-2-Э»

Концерн «Калашников» разработал и представляет новые барражирующие боеприпасы. Перспективные изделия под общим названием «Куб-2-Э» относятся к классу малых и средних БПЛА и предназначаются для поражения широкого круга наземных и надводных целей.

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