Барражирующий боеприпас «Куб-2-Э»

Концерн «Калашников» разработал и представляет новые барражирующие боеприпасы. Перспективные изделия под общим названием «Куб-2-Э» относятся к классу малых и средних БПЛА и предназначаются для поражения широкого круга наземных и надводных целей.
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