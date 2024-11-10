НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

OpenAI ищет новые пути борьбы с замедлением развития ИИ По сообщениям сетевых и...

OpenAI ищет новые пути борьбы с замедлением развития ИИ По сообщениям сетевых и...

OpenAI ищет новые пути борьбы с замедлением развития ИИПо сообщениям сетевых источников, следующая большая языковая модель (LLM) компании OpenAI не совершит такого значительного скачка вперёд по сравнению с её предшественницами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх