OpenAI ищет новые пути борьбы с замедлением развития ИИ По сообщениям сетевых и...

OpenAI ищет новые пути борьбы с замедлением развития ИИПо сообщениям сетевых источников, следующая большая языковая модель (LLM) компании OpenAI не совершит такого значительного скачка вперёд по сравнению с её предшественницами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)