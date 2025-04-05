Movie Games обвиняет создателей Schedule I в плагиате элементов Drug Dealer Simulator Польский ...

Movie Games обвиняет создателей Schedule I в плагиате элементов Drug Dealer SimulatorПольский издатель Movie Games начал внутреннее расследование в отношении игры Schedule I, выпущенной 25 марта 2025 года в раннем доступе Steam.
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