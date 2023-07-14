Военное обозрение

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Ходаковский: ВСУ пытаются прорываться к населенному пункту Урожайное

Ходаковский: ВСУ пытаются прорываться к населенному пункту Урожайное

В настоящее время, после массированной артиллерийской подготовки, украинские формирования перешли к наступательным действиям правее населенного пункта Великая Новоселка.

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