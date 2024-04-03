Адвокат «Макфы» объяснил арест активов на 100 триллионов рублей

Адвокат «Макфы» Хлюстов назвал сумму арестованных активов творчеством пристава Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий «Макфа» по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их стоимости, а является «творчеством судебного пристава».
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