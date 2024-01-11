Врач Горенков: при резкой смене погоды нужно больше спать и меньше работать

Для того, чтобы легче переносить резкую смену погоды, необходимо меньше работать и больше спать. Такие советы метеозависимым дал главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.
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