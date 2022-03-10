Происшествия

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В Ханты-Мансийском автономном округе принятые следователями меры способствовали возмещению в федеральный бюджет задолженности по налогам и сборам, а также пеней на сумму более 160 миллионов рублей

Следственными органами СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.

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