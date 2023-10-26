Армяне в шоке: Пашинян рассказал американцам о своих планах на 102 русскую базу

Глава правительства заявил, что не видит преимуществ от русской военной базы в ГюмриВ минувшую среду пресс-служба премьер-министра Армении опубликовала интервью, которое Никол Пашинян дал американской газете The Wall Street Journal.
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