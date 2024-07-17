Александр Стояногло - о едином кандидате от оппозиции: "Переговоры все еще возможны"

Переговоры оппозиции о едином кандидате на пост президента Молдовы все еще возможны. Как рассказал бывший генпрокурор, кандидат на должность президента Молдовы Александр Стояногло в интервью изданию tribuna.
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