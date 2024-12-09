Жители РФ рассказали, какую пенсию считают приемлемой

Жители нашей страны раскрыли, какую пенсию хотят получать после выхода на заслуженный отдых. Согласно проведенному спецами Страхового дома ВСК анализу, россияне считают достойными пенсионными выплатами сумму в 110 тысяч рублей.
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